Las energías del día según el horóscopo chino

miércoles, 6 de mayo de 2026 · 10:06

Redacción El Diario de Carlos Paz

Rata

Día favorable para resolver temas económicos y personales pendientes.

Buey

La paciencia dará resultados. Evitá discusiones innecesarias.

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Tigre

Tu energía estará alta, pero necesitás actuar con más calma.

Conejo

Buen momento para fortalecer vínculos afectivos.

Dragón

Uno de los animales con más suerte hoy. Posibles buenas noticias.

Serpiente

Escuchá tu intuición antes de tomar decisiones importantes.

Caballo

Necesidad de movimiento y cambios. Evitá la rutina.

Cabra

Día sensible. Buscá tranquilidad y evitá tensiones.

Mono

Creatividad y oportunidades inesperadas marcarán la jornada.

Gallo

Organización y disciplina serán fundamentales para avanzar.

Perro

Podrías recibir apoyo de alguien cercano.

Cerdo

Buen día para disfrutar del amor y los pequeños placeres.

Destacados del día:

Animal con más suerte: Dragón

Animal en alerta: Tigre

El horóscopo chino de hoy revela cuáles son los animales con mejores energías para este miércoles y qué aspectos deberán cuidar durante la jornada.