Mermelada de tomate: pocos ingredientes y mucho sabor

La mermelada de tomate es una opción original y sabrosa que combina el dulzor del azúcar con el sabor fresco y natural del tomate. Perfecta para desayunos, meriendas o incluso para acompañar tablas de quesos y carnes, esta receta casera se puede preparar fácilmente en casa con ingredientes básicos.

Además de ser muy versátil, la mermelada de tomate permite aprovechar tomates maduros y conservarlos por más tiempo.

Ingredientes

1 kilo de tomates maduros

400 gramos de azúcar

Jugo de 1 limón

1 rama de canela

Paso a paso para preparar mermelada de tomate

Primero, lavá bien los tomates y cortalos en trozos pequeños. Si preferís una textura más suave, podés retirar las semillas antes de cocinarlos.

Luego, colocá los tomates en una olla grande junto con el azúcar, el jugo de limón y la rama de canela. Cociná a fuego medio, revolviendo cada tanto para evitar que la preparación se pegue.

Con el paso de los minutos, los tomates comenzarán a deshacerse y la mezcla irá tomando consistencia. El proceso demora aproximadamente 45 minutos.

Una vez que la preparación esté espesa, retirás la rama de canela y triturás la mezcla con una batidora de mano hasta obtener una textura homogénea y suave.

Por último, volcá la mermelada en frascos limpios y esterilizados, cerralos herméticamente y dejalos enfriar a temperatura ambiente.

Cómo conservar la mermelada

La mermelada de tomate debe guardarse en un lugar fresco, seco y oscuro. Una vez abierto el frasco, es recomendable conservarlo en la heladera para mantener mejor su sabor y textura.

Ideas para usarla

Esta mermelada combina muy bien con tostadas, galletitas, quesos blandos, carnes asadas y hasta hamburguesas gourmet. Su sabor agridulce la convierte en una opción diferente para sumar a distintas comidas.