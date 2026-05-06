Tarot del colibrí: entre la magia del encuentro y la paciencia del amor

Carta 1) Ocho de bastos: comunicaciones rápidas. Noticias. Acciones. Velocidad

Carta 2) Dos de copas: emociones. Decisión sentimental. Enamoramiento. Encuentro.

Carta 3) Paje de copas: energía juvenil. Enamoramiento. Entusiasmo. Intuición. Noticias.

Mensaje final

Las cartas hablan de un amor que comienza con muchas comunicaciones, llenas de entusiasmo y pasión. Hay que hacer una elección de amor, habrá encuentros y uniones con alguien de quien la persona se ha enamorado. Todo es muy rápido, es decir, sucede en un tiempo acotado. La fantasía y la ilusión serán parte de esta relación. Esta pareja que se inicia es con alguien con una energía joven, aunque no lo sea según su edad, tiene un espíritu joven y tal vez cierta inmadurez emocional. El amor siempre es bienvenido y este puede ser un encuentro maravilloso. El tarot sólo advierte que la energía del paje puede hablar de alguien que aún no ha alcanzado la estabilidad emocional, por lo cual no habría que apurarse y construir castillos en el aire llevados por el entusiasmo de los primeros encuentros. Lo mejor es ir despacio, dándose y dando tiempo a la otra persona para ir conociéndose y procesando las emociones y sentimientos que se están experimentando. Paso a paso, despacito, dando tiempo a la relación para madurar. El amor también se construye en el día a día, con palabras, gestos y acciones de respeto y cuidado mutuo.

