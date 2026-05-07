Tarot del colibrí: llega el carro de triunfo arrasando con cualquier obstáculo

Carta 1) As de oros: inicios. Comienzo. Oportunidad valiosa.

Carta 2) Seis de bastos: triunfo. Éxitos. Reconocimiento social.

Carta 3) El carro: triunfo. Determinación. Energía. Movimiento. Desplazamiento. Vencer obstáculos.

Mensaje final

Las cartas dicen que la persona comienza algo nuevo en su vida, eso nuevo puede ser una relación, un estudio, un trabajo, un proyecto, etc. Se trata de una gran oportunidad para este alguien, pues trae muchísimas cosas positivas a su vida: logros, éxitos, aplausos, reconocimientos. Sea lo que sea que esté comenzando, será muy bueno y no tardará en llegar. Ya viene el carro de triunfo arrasando con cualquier obstáculo que se interponga en el camino hacia el éxito. Excelente predicción traen las cartas hoy!! Como dice el refrán: "A quien le quepa el sayo que se lo ponga". Cada quien sabrá si el mensaje le resuena o no. Para quienes les resuene, !!muchas felicitaciones!!

