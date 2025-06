El famoso que vivió en Carlos Paz y era tío de Steven Tyler, cantante de Aerosmith

Un famoso escritor polaco que vivió y murió en la ciudad de Villa Carlos Paz era un pariente cercano de Steven Tyler, el cantante del legendario grupo estadounidense «Aerosmith», una de las bandas más importantes de la historia del rock. Se trata de Florian Czarnyszewicz, un inmigrante que se instaló durante la década del cincuenta en un chalet cercano al lago San Roque y es autor de algunas de las obras literarias más importantes de Polonia.

Los restos de Florian permanecen en el cementerio local y su legado se mantiene vivo en todo el mundo.

Sin embargo, muy poco se conoce sobre su increíble historia de vida y los lazos familiares que lo conectan con una de las grandes estrellas de la música mundial y padre de la actriz Liv Tyler.

Nacido el 2 de julio de 1900 en Bobrujsk (hoy Bielorrusia) en el seno de una familia de granjeros, Florian convivió con rusos, polacos, judíos y rutenos y escuchaba hablar en diferentes idiomas y dialectos. Cuando en 1920, Rusia y Polonia entraron en guerra, el joven se alistó en el ejército polaco para pelear por su patria. Aunque Polonia ganó esa guerra, solo logró conservar parte del territorio y los pagos de Florian quedaron del otro lado de la frontera.

Por esta razón, debió abandonar su tierra natal y exiliarse en territorio polaco. Se estableció cerca de Vilna (hoy capital de Lituania), donde trabajaba como policía, mientras perfeccionaba sus conocimientos de lengua y literatura.

En 1924 decidió emigrar y buscar nuevos horizontes en América. El 20 de agosto de 1924, junto con su esposa Stasia y su hija Wladyslawa, arribó al puerto de Buenos Aires a bordo del barco Atlanta. Como todo inmigrante, comenzó a buscar empleo. Realizó trabajos temporarios hasta que se enteró que, en la localidad de Berisso, a 65 km al sur de Buenos Aires, los grandes frigoríficos contrataban personal para sus plantas procesadoras de carne. En febrero de 1925 logró entrar en la empresa Armour, donde permaneció hasta su jubilación en 1956. El trabajo en el frigorífico era duro, las mafias manejaban las relaciones entre los trabajadores, mientras el esfuerzo físico y los bruscos cambios de temperatura hacían estragos en su salud. Al regresar a su casa, para darle alivio a la nostalgia, Florian comenzó a escribir sus memorias.

De su mano, surgieron cuatro novelas parcialmente autobiográficas y en idioma polaco. La primera, Nadberezyncy, apareció en Buenos Aires en 1942 y está relacionada con los tiempos vividos por el autor durante su infancia y adolescencia. Su segundo libro, Wicik Zywica, corresponde al período de la guerra de 1920, también fue editado en Buenos Aires en 1953. El tercer libro, Losy Pasierbów, publicado en Paris en 1958, narra las desventuras de un inmigrante polaco tras su llegada al puerto de Buenos Aires. Finalmente, la cuarta novela, titulada Chlopcy z Nowoszyszek, se focaliza en el período anterior al viaje del autor a la Argentina.

Después de jubilarse, Czarnyszewicz se mudó a la Provincia de Córdoba y construyó una casa que bautizó con el nombre de su esposa «Stasia» y donde vivió hasta el 18 de agosto de 1964, cuando falleció a los 64 años.

La genealogista Megan Smolenyak estableció que Florian era el hermano menor de Felix, el abuelo materno del cantante Steven Tyler, quien emigró a los Estados Unidos en 1914 y había nacido en 1892 en Klichaw, en la actual Bielorrusia. Al llegar al continente americano, Félix cambió su apellido Czarnyszewicz por Blancha y se casó con Bessie Elliot, con quien tuvo cuatro hijos, incluida la madre de Steven, Susan.

Florian era tío abuelo del cantante, que durante décadas le puso voz a «Aerosmith», una icónica banda de hard-rock que se formó en Boston en 1970 y desarrolló un sonido distintivo que mezclaba blues y rock, influenciado por bandas británicas como The Rolling Stones. Ha sido considerado uno de los grupos más influyentes de Siglo XX y compuso grandes himnos como Dream On, Crazy, I Don't Want to Miss a Thing, Angel, Pink, Cryin o Living in the edge, entre otros.