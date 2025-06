Investigan cómo se originó el fuego en el Centro Ambiental de Costa Azul

La secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental de Villa Carlos Paz, Carla Livelli, confirmó esta mañana que ha sido sofocado el incendio de podas en el predio del Centro Ambiental de Costa Azul. La funcionaria dijo que se aguardan los resultados de las pericias para determinar cómo se inició el fuego, desatado durante el fin de semana pasado.

Lo importante es que los sectores de fosas y enterramiento no sufrieron daños ni se encontraban cerca de los focos.

«En la mañana de hoy, se ha logrado constatar que no quedan focos activos en el lugar y se está utilizando tierra para sofocar el humo que todavía se registra en el predio. Quiero agradecer el trabajo de los bomberos y del personal municipal que ha estado trabajando durante todo el fin de semana. Estamos en una situación de tensa calma, esperando que se disipe el humo. Tuvimos mucha suerte, ya que el pronóstico no era favorable, pero bomberos voluntarios sofocaron el incendio de manera inmediata. Hay que tener en cuenta que el Centro Ambiental tiene estrictos protocolos que se cumplieron y eso permitió que se suscribiera el incendio únicamente al sector de podas»; detalló Livelli.

«No se vio afectado el enterramiento sanitario ni los galpones del Centro Ambiental y estamos esperando el resultado de los estudios técnicos para conocer las causas que originaron el fuego. Queremos ser respetuosos y muy responsables en la información que estamos dando»; agregó.

Precisamente, sobre las causas que generaron el incendio, dijo: «Los puntos donde se inició el fuego no tienen conexión entre sí. Eran parte de un cúmulo de poda, pero no estaban conectados. No queremos aventurarnos a decir cuál fue la causa, ni queremos entrar en una disputa política en relación a esta situación. El Centro Ambiental de Carlos Paz es un centro modelo que siempre se toma de ejemplo, incluso lo eligen empresas con certificación internacional».