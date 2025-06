La poesía como brújula: Guadalupe González y el viaje hacia sí misma

Guadalupe González es la ganadora de la edición 2024 del Fondo Editorial, certamen que la Municipalidad de Villa Carlos Paz viene realizando desde hace décadas con el fin de incentivar la escritura, contribuyendo así a la cultura local.

La escritora, con su nuevo libro «La Navegante», no buscaba un premio. Buscaba, sin saberlo, reencontrarse. «Me llegó la convocatoria y pensé que era de novela. Pero cuando supe que era de poesía, dije: ésta es la mía», cuenta con una sonrisa serena. No escribió para el concurso. Rescató poemas que había ido guardando con el tiempo, como si supiera que alguna vez se convertirían en libro.

Nacida en Banfield, criada en Río Ceballos y radicada hace años en Carlos Paz, Guadalupe respira literatura desde la cuna. «Mi abuela, María Pura, escribía. Mi papá también amaba la poesía andaluza y me grababa recitando versos en los días de lluvia, cuando no podíamos ir al mar», recuerda. La figura del mar aparece una y otra vez en su obra y en su vida, como símbolo de raíces y movimiento. «Entre el mar y la poesía crecí».

A los 11 años comenzó a escribir sus propios poemas, impulsada por la timidez y la necesidad de volcar lo que no podía decir en voz alta. Más adelante, eligió estudiar Letras, pero confiesa que la exigencia académica silenció por un tiempo a la poeta: «Me formé como profesora, trabajé, me casé, tuve hijas. Pero un día me encontré con un grupo de microrrelatos en Facebook y eso reavivó el fuego».

Desde entonces, la escritura volvió para quedarse. En 2023 publicó «Desde el útero», un libro de 22 relatos y «una poesía con alas», como le gusta decir, en homenaje lúdico a Neruda. El motor fue personal: una de sus hijas se había ido a vivir al exterior, y la escritura le ofreció un ancla emocional. «Me ayudó muchísimo. Fue mi forma de procesar, de comprender».

«No se puede escribir sin leer»

Ahora, con «La Navegante, se sumerge en las aguas más profundas de su lírica. El título nace de un poema dedicado a un cuadro de su madre, que será también la imagen de tapa. «La Navegante y yo estamos creadas por la misma persona», afirma con dulzura. Muchas de las poesías del libro remiten al mar, a ese padre que cruzaba el océano cada año, a la memoria viva de una identidad que navega entre orillas.

La presentación será en la Feria del Libro de Carlos Paz en noviembre, y promete ser un momento íntimo y celebratorio. Sobre el estado actual de la poesía, Guadalupe es optimista: «Cuesta que la gente lea, pero hay muchos que lo hacen, incluso adolescentes. Mis clases empiezan siempre con poesía, y los chicos responden muy bien».

Como lectora, recomienda autores clásicos como Pizarnik, Borges, Cortázar, Gioconda Belli y Oliverio Girondo. También menciona con entusiasmo a escritoras contemporáneas como Samantha Schweblin, Agustina Bazterrica, Gabriela Cabezón Cámara y Mariana Enríquez. «Hay tanto para leer. Lo importante es formarse como lector si uno quiere escribir. No se puede escribir sin leer».

Cuando se le pregunta qué aconsejaría a quienes quieren participar del Fondo Editorial, Guadalupe responde con convicción: «Hay que animarse. Aunque no ganes, ya ganás cuando te reencontrás con lo que escribiste. Es un camino de autoconocimiento».

Y quizá en eso radique su mayor mensaje: la escritura no como meta, sino como viaje hacia el interior de uno mismo, ese lugar donde el mar y las palabras se abrazan.