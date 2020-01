La lista de compras que nadie entiende y que se volvió viral

Este fin de semana se volvió viral en Twitter una lista de compras para el supermercado que es indescifrable de leer. Muchos están intentándolo pero no lograr saber que dice y se volvió un desafío.

Todo comenzó cuando Julia Labarthe, fotógrafa de profesión, compartió en su cuenta de Twitter la ilegible lista para ir al supermercado que realizó su madre y lo mas llamativo es que ni ella entiende que escribió.

Al no entender una de las anotaciones, decidió consultar a los usuarios de esa red social. "Mi mamá no pudo descifrar su propia lista de supermercado. Hay una palabra que nos está rompiendo la cabeza a todos. ¿Alguna idea? No es paracetamol", escribió.

Hasta el momento, el tuit tiene más de 4000 respuestas y 25.000 likes, pero todavía nadie logró resolver la incógnita.