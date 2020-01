Intentó reconstruirse las cejas y ahora no quiere salir a la calle

Shannon Bozell se hizo conocida en los últimos días tras la viralización de su fallido tratamiento estético.

La mujer de 44 años y procedente de la ciudad de Michigan EE.UU, recibió un tratamiento de microblading en búsqueda de una imagen más natural, con cejas oscuras y pobladas que enmarquen el rostro, y resalten la mirada.

Shannon solía depilarse con frecuencia cuando era adolescente y antes de acudir al centro estético, Merle Norman Cosmetic Studio, cuya propietaria es la profesional Anne Hicks, sus cejas eran muy finitas y escasas.

El microblading es una técnica similar a la micropigmentación que se realiza en la zona de las cejas, simulando pelo a pelo. El tratamiento es semipermanente y el objetivo es perfilar o engrosar el perfil de las cejas de un modo prácticamente natural y poco invasivo.

"Aunque parezca una técnica muy sencilla no deja de ser un procedimiento quirúrgico que no se encuentra exenta de riesgos si no se realiza adecuadamente", explica a Con Bienestar la doctora Jimena D. Frasso, (MN 134797), especialista en medicina estética y regenerativa.