Se cansó de que el auto no le arranque y lo prendió fuego

Bahía Blanca.- En horas de la tarde de este jueves un curioso hecho sucedió en calle Bravard al 2400 en la ciudad de Bahía Blanca. El dueño de un Fiat 600, cansado de los malos ratos que le hacía pasar el auto, tomó una drástica decisión: prenderlo fuego.

Fue a su casa, le avisó a su pareja y salió decidido con un bidón con nafta. Roció el interior, le tiró un fósforo y en pocos minutos las llamas lo consumieron todo.

En diálogo con Telefe Bahía Blanca, Cristian, el autor del incendio, aseguró: “Me agarró la locura de quemarlo porque lo paré y no quiso arrancar nunca más. Le metí nafta entre los asientos y lo prendí fuego”.

Además contó que “no estoy bien de trabajo, tengo que pagar cuentas, así que para qué voy a empezar algo que no voy a terminar de arreglar. No voy a comprar otro auto. Con la bicicleta me muevo más rápido”.