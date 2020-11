Terrible caída de un ciclista sobre cactus, quedó lleno de espinas

Un ciclista aficionado protagonizó una de las imágenes deportivas más virales y dolorosas en las redes sociales durante las últimas horas en La Rioja.

Diego Moreno, de 39 años, se encontraba realizando deportes en su bicicleta por la Avenida "Los Cactus" de la zona del Parque de la Ciudad, cuando por razones que se tratan de establecer, perdió el control del rodado y fue a parar arriba de una gran cantidad cactus, planta autóctona de la región.

Las imágenes muestran el dolor del ciclista al levantarse con miles de espinas clavadas por todo el cuerpo.

El ciclista tuvo que acudir al hospital, donde le retiraron las espinas. Afortunadamente ya se encuentra bien pero las imágenes han corrido como la pólvora por las redes sociales.

En ese momento fue asistido por personas que se encontraban en el lugar, quienes lo ayudaron a sacarse de a poco las múltiples espinas que se incrustaron en su cuerpo. Luego trasladado al hospital Vera Barros para realizarle las curaciones correspondientes. Está fuera de peligro y ya fue dado de alta.

Moreno explicó cómo fue que se dieron los hechos: "íbamos con tres ciclistas más, yo iba último en la fila, no vi un pequeño cráter en el asfalto y mordí el bache, solté las manos de los manubrios y empecé a cordonear, quise acomodar la bici y no podía, cuando quise agarrar el manubrio de nuevo lo empujé más todavía y me fui de lleno contra las pencas" indicó al sitio local Nueva Rioja.

"Gracias a Dios la saqué barata porque iba de gafas y casco y no me pinché la cara ni la cabeza, porque por la forma en la que se me incrustaron las espinas podría haber quedado ciego" continuó.