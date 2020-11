Una nena le escribió una «carta a Dios» para que cuide a su perrita fallecida

Una nena decidió escribirle una "carta a Dios" tras la muerte de mascota. Algo que se viralizó de inmediato, conmoviendo a muchos internautas.

La pequeña tiene tan solo 4 años y se llama Meredith. Quedó muy triste luego de la muerte de su querida Abbey, una labradora que ya era bastante mayor. Cuando la nena se enteró que su perra iría "al cielo", decidió escribirle una "carta a Dios".

“¿Podrías cuidar de mi perrita? Ella murió ayer y está contigo en el cielo. La extraño mucho. Estoy feliz de que me dejes tenerla como mi perro a pesar de que se enfermó. Espero que juegues con ella. Le gusta nadar y jugar con pelotas. Te envío una foto de ella para que cuando la veas sepas que es mi perra. La echo de menos”.

La "carta a Dios" fue entregada a la oficina de correos. Allí el personal la leyó y se conmovió por las tiernas palabras e intenciones de la pequeña. Entonces se les ocurrió responderle para que se quedara tranquila de que todo iba a ir bien.

“Abbey llegó sana y salva al cielo. Tener la foto fue de gran ayuda y la reconocí de inmediato. Abbey ya no está enferma. Su espíritu está aquí, conmigo, al igual que permanece en tu corazón. A Abbey le encantaba ser tu perro. Como no necesitamos nuestros cuerpos en el cielo, no tengo bolsillos para guardar tu foto, así que te la envío en este librito para que la guardes y tengas algo para recordar a Abbey”.