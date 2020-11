Un médico contó que tuvo un paciente fantasma y la historia se viralizó

Día a día las redes sociales presentan historias de todo tipo. En este caso particular un médico, muy activo en su cuenta de Twitter, relató una experiencia paranormal que le tocó vivir y se viralizó.

El profesional de la salud en cuestión se llama Julio Picón y trabaja en el hospital Barranqueras Eva Perón, del Chaco.

Tal como explicó el médico un paciente “fantasma” le habló a él y a su grupo médico. Según dijo le hicieron estudios y antes de darle los resultados desapareció sin dejar registro alguno. Todo ocurrió a las 3:15 de la madrugada de una noche de invierno.

El relato en Twitter

A través de un hilo de Twitter Julio contó todo lo que sucedió con lujo de detalle. Primero escribió: “El hombre parecía un mendigo y golpeó tímidamente la puerta de la guardia. Lo atendió la enfermera, lo registró y lo hizo pasar al consultorio. El motivo de la consulta era dificultad respiratoria, tos y fiebre. El examen no me dijo mucho y pedí una placa” del tórax”

A continuación siguió: “La técnica radióloga le pidió que se posicione sobre el chasis y tomó la radiografía. Entró al cuarto oscuro para revelar y sintió frío y miedo. Alguien le respiraba en la nuca. Y la respiración se sentía muy fuerte. Salió rápidamente del cuarto y no encontró al paciente”, continúo y luego agregó: “Era imposible que se escondiera en algún lado. La puerta estaba cerrada con traba interior. El paciente literalmente se evaporó. (ella) Sintió más miedo aún y vino corriendo hasta la guardia. Llamamos al policía por cualquier cosa. Buscamos por todos lados y nada. Quedamos con la duda”.

Además relató que anotaron en el cuaderno de las novedades que el ingreso del paciente fue a las 3:15. Luego llegó el encargado de seguridad temprano a la mañana y revisaron las cámaras para ver lo que había ocurrido a esa hora. Sin embargo lo que vieron fue cuestión de creer o reventar. “La enfermera abre la puerta pero no pasa nadie. Yo me veo en el pasillo hablando a la nada y gesticulando en soledad. No se ve en ningún momento a otra persona. Se ve a la técnica que abre la puerta de Rayos y habla, pero no hay nadie. Nos quedamos en silencio. No decimos nada”, sostuvo el médico.

Finalmente indicó: No queremos quedar como locos. Todos lo vimos e interactuamos con el paciente fantasma. Las cámaras no lo registraron, sólo nuestros ojos o nuestra imaginación”.