La historia viral de la joven que superó sus adicciones

En las últimas horas se viralizó el emotivo posteo de una joven. En este caso ella decidió compartir en las redes sociales el resultado de superar sus adicciones y conmovió a todos.

Amber Hoffman lleva “nueve meses limpia” y relató el calvario que le tocó vivir. Además, para ilustrar todo lo que vivió decidió compartir una imagen de su antes y después.

El emotivo posteo en las redes sociales

A través de Facebook Amber publicó un collage tratando de darle esperanza a aquellos que luchan día a día con sus adicciones.

“A la izquierda: yo, completamente rota, 42 kilos, viviendo en las calles, viviendo con miedo, con dolor, adicta a la metanfetamina y la heroína, y preparada para que mi vida llegara a su fin. Tuve endocarditis dos veces por consumir y un agujero en el corazón. Mi madre me hizo esa foto cuando vino a rescatarme”, escribió al comienzo de su publicación.

Luego continuó: “A la derecha: me he hecho esa foto esta noche. No me ha importado el ángulo. Solo quería mostrar mi felicidad. Nueve meses limpia. He luchado duramente durante meses en el hospital, he sobrevivido a la cirugía de corazón, he engordado 18 kilos, tengo un lugar donde vivir y tengo a mi familia y mis gatos para ayudarme”.

“He publicado la foto del ‘antes’ muchas veces, pero esta historia es muy importante. La recuperación es posible, y merece la pena”, concluyó.

Cabe destacar que el posteo tiene más de 60 mil “me gusta” y 37 mil comentarios.