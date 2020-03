Las imágenes más virales de la cuarentena

Día 2 de aislamiento: mi gata no me soporta y se esconde cada vez que intento dialogar con ella.uD83EuDD26???uD83DuDE2A

Creo que lo prudente es crear un Wilson, no estoy dispuesta a mendigar amor.uD83DuDE2AuD83DuDC31 pic.twitter.com/zskFZUjFCv