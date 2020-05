¿Cómo saber si te bloquearon en WhatsApp?

Si sospechamos que alguno de nuestros contactos podría habernos bloqueado en WhatsApp, hay ciertos trucos o indicaciones que nos pueden ayudar a confirmar esto. De momento, la aplicación de mensajería no ofrece ninguna manera de confirmar que alguien nos haya bloqueado, aunque podría ser una de las novedades que llegaría próximamente a la app.

Sin embargo, hasta el momento, lo único que podemos hacer es fijarnos bien en ciertos detalles que nos pueden ayudar a confirmar si alguien nos ha bloqueado en WhatsApp.

Estado de los mensajes

Una de las primeras señales que nos hace pensar que alguien nos ha bloqueado en WhatsApp es cuando después de enviar un mensaje a alguien, éste se queda con un solo check en color gris. Esto indica que el mensaje o mensajes no están siendo recibidos por esa persona.

Esto es algo que puede pasar si ese contacto tiene el móvil apagado o fuera de cobertura, pero si después de varios minutos, horas o incluso días los mensajes que le enviamos siguen con un único check en color gris, puede ser una señal que nos indica que esa persona nos ha bloqueado en WhatsApp.

Foto de perfil

La foto de perfil es otro de los elementos en los que nos debemos fijar si queremos averiguar si alguien nos ha bloqueado en WhatsApp. En este caso, no podremos ver la foto de perfil de esa persona.

Lo cierto es que la app de mensajería ofrece la posibilidad de elegir quién queremos que pueda ver nuestra foto de perfil, por lo tanto, puede que esa persona haya cambiado la configuración y a partir de ahora no la podamos ver. Eso es otro de los detalles que nos pueden permitir saber si alguien nos ha bloqueado, pero tampoco es definitivo para poderlo saber.

Estado de WhatsApp

Al igual que ocurre con la foto de perfil, ocurre también con los estados de WhatsApp. Es decir, si alguien nos ha bloqueado no podremos ver los estados que publique de su cuenta. Ahora bien, también es algo que nos permite configurar la propia app desde los ajustes de privacidad de nuestra cuenta, por lo que el hecho de no poder ver los estados de alguien, puede suponer que nos haya bloqueado o que simplemente haya cambiado la configuración de privacidad.

Descripción del perfil

Lo mismo ocurre con las descripciones de los perfiles. Al igual que con la foto de perfil y el estado, si alguien nos ha bloqueado en WhatsApp, al entrar en su chat y tocar sobre la barra superior donde aparece su nombre y foto de perfil no podremos ver la descripción o la frase de su cuenta.

Hora de última conexión

Otro de los detalles en los que nos podemos fijar para saber si alguien nos ha bloqueado en WhatsApp es la hora de última conexión en el perfil de esa persona. Esta información aparece dentro del chat de un contacto, concretamente en la barra superior debajo del nombre de esa persona.

Llamada de voz

La famosa aplicación de mensajería ofrece la posibilidad de hacer llamadas de voz a través de Internet. No es una función que muchos usuarios utilicen a diario pero en este caso, nos puede ayudar a saber si alguien nos ha bloqueado en WhatsApp.

Y es que el hecho de que alguien nos haya bloqueado, provoca que si le hacemos una llamada de voz a través de la app de mensajería, esa persona no recibirá nuestra llamada. Como hemos mostrado más arriba, es una de las consecuencias de bloquear a alguien, que no recibiremos sus mensajes ni llamadas.

Es cierto que si hacemos una llamada de voz a alguien y no nos contesta, puede que no haya oído nuestra llamada, pero si esto ocurre en repetidas ocasiones o no nos devuelve la llamada, todo apunta a que realmente no las está recibiendo y por lo tanto, podremos deducir que esa persona nos ha bloqueado en WhatsApp.

Intentar añadir a esa persona a un grupo

Otro de los indicativos para saber si alguien nos ha bloqueado es intentar añadir a esa persona a un grupo. Es decir, podemos probar a crear un grupo con nosotros y esa persona y comprobar si es posible añadir a ese contacto al grupo. En caso de que no sea posible, nos aparecerá un mensaje indicando que el contacto no se ha podido añadir al grupo.

Esto es un claro indicativo de que esa persona nos ha bloqueado en WhatsApp. Si además, se cumplen otras de las mencionadas en este artículo, entonces podemos estar seguro de que así es.

Probar desde otro teléfono y usar el sentido común

De cualquier manera, si todavía no estamos seguros si es por los ajustes de la app o porque realmente nos han bloqueado, podemos probar a realizar las mismas comprobaciones desde el teléfono de otra persona que tenga a ese contacto en su agenda. Si los mensajes de esa persona son recibidos correctamente por el destinatario, puede ver su foto de perfil, hacerle una llamada de voz, ver sus estados o añadirle a un grupo, entonces podemos estar convencidos que ese contacto nos ha bloqueado en WhatsApp.

No obstante, el sentido común puede ser más que suficiente para saber si alguien nos ha podido bloquear. Si es alguien con el que hemos discutido, no nos coge el teléfono y los mensajes a través de la app de mensajería aparece con un solo check gris, hemos dejado de ver su foto de perfil, etc, entonces podemos deducir que esa persona nos ha bloqueado en WhatsApp. (Fuente: Adslzone)