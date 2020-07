La teoría viral sobre «Titanic» que arrasa en redes: «Jack nunca existió»

¿Y si Jack fue una fantasía de Rose en Titanic? Con esta pregunta se despertaban miles de twitteros al ver que un usuario de la plataforma lanzaba una hipótesis como esa. Según él (y las cientos de personas que parecen apoyar su teoría), el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio no fue más que una fantasía de la protagonista: "Para una película que le pone tanto empeño a ser históricamente precisa, uno empieza a ver un patrón donde la mayoría de los errores giran en torno a Jack".

A pesar de haber sido estrenada hace más de 20 años, Titanic sigue siendo una de las películas que más polémica ha recibido desde su publicación en 1997. ¿El motivo? La tabla a la que Jack nunca se subió y donde muchos espectadores defendieron que tanto él como Rose cabían perfectamente. ¿Podría haberse salvado? Nunca lo sabremos. Lo que sí tenemos claro es que la duda está servida, y que la loca teoría de que Jack nunca fue real parece cobrar más fuerza que nunca. ¡Y estas son las razones!

El primer error detectado por el twittero es algo a priori evidente, pero que cuesta caer si no estás al día en historia: Jack hace referencia a cosas que aún no habían sido inventadas cuando el Titanic zarpó por primera -y última- vez. "Jack habla sobre subirse a la montaña rusa del muelle de Santa Mónica, donde vomitó. Pero no fue construida hasta 1916. El Titanic se hundió en 1912. [...] También habla sobre pescar en hielo en el Lago Wissota. Este es un lago artificial que no fue creado hasta 1917". Además, añade que la mochila que lleva el personaje era una bolsa reglamentaria sueca, creada ni más ni menos que en 1939. Una época bastante alejada al momento en el que se produjo la tragedia.

"Cosas que una persona rica pensaría de una pobre"

Otro de los aspectos donde incide esta teoría es, precisamente, en lo comprendida que se siente Rose frente a Jack. "Ella iba a casarse con alguien a quien no amaba. Cal pudo no haber sido tan malo, pero claro.... Ella no se quería casar con él. Además, estamos hablando del Titanic. Un evento tan horrible que seguimos hablando de él 100 años después desde que sucediera. [...] De repente aparece Jack, ese carismático chamaco que la enamora locamente y que la ama por quien es y no por su dinero, con quien aprende que la gente pobre tiene grandes fiesta y son felices. Y todo es romántico y perfecto".

Según el twittero, todo lo que ocurre alrededor de los dos es algo estereotipado, donde Rose podría estar proyectando a la perfección los clichés más evidentes de la clase trabajadora. "Son cosas que una persona rica pensaría sobre una persona pobre. Usa lugares, canciones y cosas que no existieron cuando se hundió el Titanic, incluso otros errores de filmación tienen más sentido si lo percibimos así". Por ejemplo, en una de las escenas, mientras por lógica el barco debería estar prácticamente empinado, Rose aparece recorriendo un pasillo con agua totalmente en horizontal.

¿Y las personas que se relacionan con Jack?

Muchos usuarios reaccionaron rápidamente a la hipótesis con una pregunta: ¿qué hay de los personajes que interactúan con Jack? Al margen de Rose, el papel interpretado por DiCaprio entabla conversación con varios de los viajeros del Titanic. Pero he aquí la solución: todos ellos murieron en el hundimiento. Es decir, no quedó gente con vida a la que poder preguntar por su existencia.

"Incluso el equipo de búsqueda de la película menciona que no pudieron encontrar registros de Jack, que curiosamente llegó al Titanic por haberse ganado un boleto que estaba a nombre de su amigo", añadía. Además, otro dato curioso es que Rose, que es la narradora de la historia, detalla situaciones sobre su compañero en las que ella ni siquiera estuvo presente. Raro, ¿no?

A todos estos datos, este usuario añadía una evidencia: James Cameron, director de la película, se caracteriza por ser muy veraz con la realidad y cuidar excesivamente los detalles. "No creo que estas cositas hayan sido errores. Todo esto se resuelve diciendo que Jack nunca existió o tal vez fue un viajero del tiempo". Aunque nos cuesta creer que Rose fuera capaz de imaginarse todo, tras leer el hilo con estos datos ha hecho que más de unx se replantee el guion inicial y comience a dar rienda suelta a su imaginación dando pie a teorías como esta. ¿Jack es real? ¿O solo es el resultado de la mente humana en estado postraumático?