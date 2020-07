Un empleado se encontró cara a cara con un yaguareté

Misiones.- El hecho ocurrió el pasado 22 de junio, cuando las cámaras de seguridad de la empresa Iguazú Jungle, que presta servicios náuticos en el Parque Nacional Iguazú, registraron un yaguareté que deambulaba por las dársenas de embarque, cerca de las 18.30, en momentos en que un trabajador se encontraba fuera de la oficina tomando un descanso.

Gabriel Moresco, el trabajador de la empresa que tuvo el inesperado encuentro, es además guía ornitológico, fotógrafo naturalista y colaborador del Centro de Investigaciones Ecológicas Subtropicales de la Administración de Parques Nacionales.

Se encontraba fuera de la oficina tomando un descanso acompañado de su mate, mientras el yaguareté se aproximaba, cuando las cámaras de seguridad registraron al animal.

El hombre relató que se encontraba cubriendo un turno en las oficinas de la empresa, situadas en el área de uso público del Parque Nacional. “Pasadas las 18.30 me dispuse a tomar un descanso y salí de la oficina con mi mate para tomar aire fresco y disfrutar de los sonidos de la selva”, contó.

Continuó describiendo que, en ese momento vio la sombra que se acercaba: “Pensé que era gente y me quedé quieto, seguí con mi mate y la figura siguió avanzando. Ahí lo vi, sabía que si me movía mucho se iba a ir, así que me quedé mirándolo y él también a mí. Cuando se sintió seguro empezó a avanzar nuevamente. Cuando vi que nos separaban apenas seis baldosas le prendí una luz, básicamente para espantarlo porque es lo que indica el protocolo de acción de la Administración de Parques Nacionales ante un encuentro con pumas y yaguaretés en áreas agrestes”, explicó.

Según Moresco, el yaguareté no tenía intenciones de atacar, “la actitud del yaguareté fue de curiosidad, en ningún momento erizó el pelo ni se agazapó”, indicó.

Así, el hombre se convirtió en uno de los pocos trabajadores del Parque que tuvo un encuentro cercano con el majestuoso yaguareté de la selva misionera, un recuerdo que seguramente guardará por siempre en su memoria.