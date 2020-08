Cómo liberar espacio en el celular

Mundo. ¿Te quedaste sin espacio en el celular? ¿Querés descargar aplicaciones y no podés porque no hay lugar? Es posible que hayas llegado a esta situación si sos una persona que usa mucho su móvil. Entre descargas de apps, videos, fotos y otros archivos se va consumiendo la capacidad de almacenamiento del equipo. La buena noticia es que existen diferentes estrategias para liberar espacio. Aquí, algunas de esas medidas que pueden resultarte de utilidad.

1. Borrar aplicaciones que no utilizás

El primer paso para liberar espacio es quitar todo aquello que no estás utilizando. En iPhone (sistema operativo iOS) para quitar una aplicación simplemente hay que mantener pulsado el ícono de la app y luego presionar en la X (equis) que aparecerá en el margen izquierdo. Después hay que presionar “Eliminar” o bien “Ok” para reconfirmar la acción. En el caso de Android, para ver las aplicaciones que tienes descargadas tienes que ir al menú de Ajustes. Accedés a esta opción presionando el ícono de la tuerca en la pantalla de inicio. Luego hay que presionar en Aplicaciones y se verá el listado de todas las apps descargas. Después ingresa en cada una y elimina las que no utilices.

Ahora bien, es posible que algunas apps preinstaladas no se puedan desactivar o que aún cuando se cuente con esta alternativa se desee igualmente quitar del todo para ganar más espacio en el móvil. Para esto hay que tener acceso root (existen apps y otros recursos para esto) o bien utilizar la depuración por USB y la herramienta Android Debug Bridge (ADB).

Cabe señalar que no se suele recomendar quitar las apps preinstaladas si no se sabe bien cómo hacerlo o qué se está quitando porque se podría eliminar alguna aplicación fundamental del equipo lo cual podría ocasionar daños o problemas de funcionamiento.

2. Borrar caché

Para poder eliminar el caché, que son archivos que ocupan lugar de forma innecesaria, basta con ir hasta Configuración/Aplicaciones/Almacenamiento y eliminar la data en caché de cada una de las apps. Cabe señalar que esto servirá como alivio temporal. El caché de las apps se volverá a almacenar a medida que se vuelvan a utilizar.

3. Eliminar descargas

Para verificar los archivos descargados, en iPhone podés ingresar en Files o Archivos y allí eliminar todo lo que no sirva. Asegurate de tener un back up en iCloud si es que son elementos que quieres preservar. En el caso de Android, puedes ir hasta Ajustes/Cuidado del dipositivo/Almacenamiento. O bien, directamente al ingresar en Ajustes, escribe en en la lupa del buscador que aparece allí, “Almacenamiento” para ir hasta ese apartado. Cuando ingreses en esta opción vas a ver cuánto espacio ocupan las imágenes, videos, documentos y apps que tengas descargadas ahí.

Desde este menú puedes ir ingresando en cada elemento que quieras eliminar. Tal como en iPhone, si quieres preservar contenido pero liberar espacio, asegurate de tener hecho el back up en Google Drive y Google Fotos. Para saber esto, tienes que asegurarte de tener activada la opción Copia de seguridad activada en tu celular. Para eso ingresa nuevamente en el menú de ajustes (el ícono de la tuerca) y, en la lupa, escribe “copia de seguridad de mis datos”. Allí fíjate si está activada o no la opción. Si está desactivada, habilítala. Donde dice “Cuenta de copia de seguridad” tiene que aparecer la cuenta de Gmail donde se va a hacer el backup. Eso quiere decir que se almacenarán datos de contactos, ajustes del dispositivos, aplicaciones e historial de llamadas en Google Drive.

Para corroborar que las fotos y videos se están alojando en la nube, dentro de Google Fotos, tienes que hacer clic en Google Fotos/Configuración y donde dice “Copia de seguridad y Sincronización” tiene que figurar la cuenta de Gmail donde se está almacenando toda esa información. La misma en la que se guardó todo en el paso anterior.

4. Borrar archivos de WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas. Y también de las que más espacio ocupa. No solo por la app en sí, sino por los archivos que se comparten por esta vía y que se llevan gran parte de la capacidad de almacenamiento del equipo. Para liberar espacio hay que ingresar dentro de WhatsApp luego presionar en los tres puntos que figuran en el margen superior derecho, después hacer clic en Ajustes/Datos y almacenamiento/Uso de almacenamiento

Allí se verá el listado completo de chats y hay que ingresar uno a uno para ver qué espacio están ocupando. Luego se presiona en “liberar espacio”.

5. Usar herramientas de gestión de archivos

Files es una aplicación de Google que no sólo permite administrar el almacenamiento de manera inteligente, sino que además cuenta con otras funciones para crear copias de seguridad y compartir archivos con facilidad. La app sugiere qué aplicaciones borrar teniendo en cuenta el perfil del usuario y el uso que le da a ese material. Además, puede identificar archivos como fotos o videos duplicados y así sugerir eliminarlos para evitar que se consuma espacio de manera innecesaria.

6. Recurrir a las versiones Lite de las apps

Existen aplicaciones en Android como Facebook, Twitter, Skype o LinkedIn, que cuentan con una versión Lite que consume menos espacio en el móvil. También es posible que tenga menos funciones que la versión original ya que ejecutan sólo lo esencial. Estas ediciones consumen menos espacio y batería. Para buscar estas apps hay que ingresar en Google Play y poner el nombre más “Lite”. (Fuente: Infobae)