Recibió su carnet de conducir con la foto de una silla

Obtener el registro de conducir a veces puede resultar un trámite engorroso. Sobre todo cuando los empleados a cargo del proceso cometen errores, tal como le pasó a Jade Dodd en Tennesse (Estados).

La mujer concurrió a realizar la renovación del carnet y al recibirlo se encontró con una sorpresa: en lugar de su cara había una silla vacía.

El nuevo permiso de manejo le llegó por correo y al abrir la correspondencia notó que la foto mostraba ese mueble vacío.

"Estaba con mi mamá e íbamos a almorzar y dije: ‘Tienes que ver esto, esto no está bien’”, contó Jade a los medios locales.

Dodd tuvo que volver a la dependencia respectiva. "La señora del DMV realmente no me creyó cuando le dije ‘oye, necesito que me arreglen la licencia’".

"Luego, lo buscó en el sistema y dijo: ‘Oh, necesito a mi gerente para esto'", relató Jade.

Más tarde el Departamento de Seguridad Nacional de Tennessee admitió que se produjo un error en el momento de capturar la imagen de la mujer y en el sistema se guardó la foto de la silla en el perfil de Dodd.

"Cuando el cliente recientemente renovó su licencia de conducir por Internet, ella recibió una imagen de una silla, ya que era la última imagen tomada en el archivo", explicó en un comunicado Wes Moster, el director de comunicaciones del organismo.

y añadió: "Cuando el Departamento se enteró de su situación, inmediatamente arreglamos las cosas con el cliente y le proporcionamos una licencia con su foto real y hemos abordado esta situación internamente".

A pesar de la confusión inicial, Jade se tomó el tema con gracia y dijo que la situación era una buena manera de alegrar el estado de ánimo debido al coronavirus.

"Mi jefe piensa que esto es más divertido que nada. Estaba en el trabajo el viernes y él señaló una silla afuera de la puerta de su oficina y dijo, ‘Pensé que era usted, le saludé esta mañana’ y yo dije ‘gracias’", contó la mujer.