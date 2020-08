Artista hizo retratos hiperrealistas de emperadores romanos

Canadá. ¿Cómo era la mirada de Calígula, el emperador conocido por su crueldad y demencia? ¿Qué rostro tenía Nerón, acusado de incendiar Roma? Un artista que usó programas de inteligencia artificial publicó diseños que, dos milenios después, dan una respuesta hiperrealista a estas dudas.

Daniel Voshart, diseñador residente de Toronto, se basó en más de 800 fuentes históricas, como bustos clásicos, monedas y textos descriptivos para dar con la imagen más fidedigna posible a la de los 54 emperadores de Roma, que gobernaron el imperio entre el año 27 a. C. y 285 d. C.

Al combinar las imágenes en el programa Artbreeder, se forma una especie de “promedio” de los datos ingresados, pero no es así de sencillo. Luego, con Photoshop, aplicó un proceso de refinamiento para darle color, textura y otros detalles que le den la estética realista para que “cobren vida”.

Estos retoques no salían de su imaginación. ¿Qué color de cabello o de ojos tenían? El mármol o el metal de las monedas no daban pistas al respecto, pero sí las fuentes documentales, con descripciones sobre la imagen de los emperadores. Aunque no siempre encontraba la respuesta. “Estas son, al final de cuentas, mis interpretaciones artísticas, por lo me veo obligado a tomar decisiones sobre el tono de la piel, cuando no hay ninguna [información] disponible”, explica a la revista del museo Smithsonian.

Por ello, aclara que el proyecto no pretende ofrecer retratos definitivos de cómo eran realmente estos autócratas. “Cada paso hacia el realismo es, probablemente, un paso más allá de la verdad sobre el terreno”, reflexiona en Twitter.

Este proceso también tuvo algunos pasos en falso que lo obligaron a publicar nuevas versiones para corregir incómodos detalles. El historiador italiano Davide Cocci advirtió que una de las fuentes utilizadas por el artista era, en realidad, una web neonazi que tiende a atribuir blondas cabelleras y ojos claros a los emperadores, algo no descartado, pero la motivación de los autores era ideológica más que histórica.

Voshart priorizó las obras artísticas realizadas durante la vida del emperador en cuestión, en desmedro de aquellos realizados post mortem. No obstante, también tuvo en cuenta el carácter “elogioso” que suelen tener los bustos, para favorecer a los mandatarios, algo que se repite hasta la actualidad. Por ello, dio mayor peso a las creaciones con mayor artesanía y con rasgos más “feos”, considerando que serían más verosímiles. (Fuente: Infobae)