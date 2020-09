Hallan una foca pelirroja y temen que su colonia la discrimine

Biólogos marinos hallaron una foca pelirroja entre una colonia de estos mamíferos acuáticos que habita en la isla de Tiuleni, situada en el Mar de Ojotsk, al este de Rusia y al norte del Océano Pacífico.

El ejemplar es verdaderamente extraño. Las probabilidades de que una foca tenga este color es de 1 entre 100 mil. La criatura fue encontrada cuando el grupo de expertos realizaba una excursión.

El líder de la exploración, Vladimir Burkanov confesó estar muy preocupado por la foca pelirroja, ya que su albinismo parcial podría provocar una importante discriminación por parte de su colonia.

“Las otras focas no le prestan demasiada atención y eso es preocupante, ya que indica que algo no está del todo bien con él. Pero no le persiguen ni le muerden”, aclaró el biólogo marino en declaraciones al medio ruso The Siberian Times.

Además de su pelo anaranjado, el mamífero se diferencia claramente de las otras especies por sus ojos azul pálido y aletas rosadas.

De acuerdo con el fotógrafo del equipo, Anatoly Strakhov, como la foca bebé estaba casi ciega, era “poco probable que sobreviviese solo en la naturaleza”.

Actualmente la foca se encuentra bajo observación de los biólogos marinos, quienes examinan de forma exhaustiva su comportamiento y el de la colonia. En primer lugar, deberán asegurarse de que la acepten y en caso de que fuera atacada, los especialistas tendrán que rescatarla.