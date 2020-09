Ya se vende en la Argentina el Motorola Edge, con conectividad 5G

País. Motorola presentó en la Argentina a su smartphone Edge, que anunció a nivel mundial en abril último, y que representa el regreso de la compañía a los modelos de gama alta. Para el mundo, la compañía ofrece los modelos Edge y Edge+; para la Argentina, Motorola eligió la versión Edge, más modesto (no tiene el chip Snapdragon 865 del Edge+), pero con algunas particularidades para el mercado local.

El equipo tiene un precio de 74.999 pesos para la versión de 128 GB, disponible hoy, y de 79.999 pesos para la de 256 GB de almacenamiento, que llega en unas semanas. Se venderá en dos colores: gris y púrpura. Motorola lo vende en 12 cuotas sin interés.

Conexión 5G

El Motorola Edge incluye conectividad para redes 5G, aunque todavía no están disponibles en la Argentina: cuando este servicio se habilite en el país (algo para lo que no hay fechas concretas) una actualización permitirá activar esa antena en el teléfono, algo que Motorola ya hizo con otros modelos para el paso de 3G a 4G. Aunque no hay garantías de nada: el 765G no es compatible con una de las vesiones de 5G (banda milimétrica, o mmWave) y Motorola apuesta a que esa versión (mmWave) no será la que se use en el país.

Como sea, no le queda otra: mientras el 5G en América latina está ausente en casi toda la región (salvo Puerto Rico, Surinam, Uruguay, que lo tiene desde 2019, y Brasil, que está licitando sus redes), en el mundo son cada vez más los equipos que traen ese módem 5G, apuntando a su uso en los 35 países que ya tienen redes 5G activas, por lo que la presencia de smartphones con un módem de este tipo será cada vez más usual. De hecho, esta semana Qualcomm presentó su módem 5G para smartphones de gama baja apuntando a 2021.

La pantalla de 6,7 pulgadas

El elemento más distintivo del Motorola Edge es la pantalla OLED de 6,7 pulgadas,en formato 21:9 (es decir, es más alargada de lo usual), con resolución FullHD+ y bordes que se curvan casi 90 grados y cubren la mitad de los laterales del teléfono. La compañía dice que se puede desactivar la iluminación de los laterales (para usar el teléfono como si fuera una pantalla plana), y que incluye software para diferenciar entre un comando realizado en el borde de la pantalla, y el simple contacto de la palma de la mano en el teléfono. También permite aprovechar ese borde sensible al tacto que cubre buena parte del lateral, y genera botones para usar con los dedos índices cuando se usa la pantalla apaisada en un videojuego, al estilo de otros smartphones gamer.

La pantalla está certificada para mostrar contenido HDR10+, y tiene una tasa de refresco de 90 Hz, lo que hace que los movimientos, sobre todo en videojuegos, se vean mucho más fluidos que en las versiones convencionales. Otras compañías llevan las pantallas de sus equipos más modernos a 120 Hz.

Redes 5G y 4500 mAh de batería

La compañía combina esto con un chip Qualcomm Snapdragon 765G (un modelo que está siendo muy popular en el mercado internacional, como en el OnePlus Nord, el Nokia 8.3 o el ZTE Axon 20, entre otros ), 6 GB de RAM y dos variantes de almacenamiento, 128 o 256 GB, una opción reservada para el mercado local, un "agradecimiento" de la marca a la participación de mercado que tiene en el país (con Samsung se llevan casi el 80 por ciento de las ventas).

El equipo tiene una batería de 4500 mAh, e incluye un cargador de 18 watts en la caja para una carga rápida vía USB-C; combinando esa batería con el procesador Snapdragon 765, relativamente frugal, el permite llegar a 2 días de autonomía, según la compañía.

Las cuatro cámaras

También tiene parlantes estéreo, ajustados por la firma especializada en audio para la industria televisiva Waves, y un sistema de triple cámara trasera, con un sensor de 64 megapixeles y 1/1.72 de tamaño (algo más grande de lo usual); al igual que otros fabricantes, la compañía implementa la técnica del pixel binning, que combina cuatro elementos del sensor por cada pixel de la imagen que genera, ofreciendo más sensibilidad con poca luz y menos ruido; también tiene un modo nocturno, HDR en los retratos con fondo fuera de foco, otra cámara de 8 megapixeles con un zoom 2x, y una tercera lente gran angular de 16 megapixeles, que también sirve para tomar fotos en modo macro (a 2 cm de su objetivo). Un cuarto sensor ToF mide la distancia de los objetos a retratar para mejorar el foco y el bokeh. La cámara frontal es de 25 megapixeles.

Android 10 y cambios cosméticos

La otra novedad es que a la versión de Android 10 clásica de la compañía, que siempre combinó un aspecto libre de cambios estéticos, con las notificaciones interactivas con el teléfono bloqueado y los gestos para activar la cámara y la linterna, ahora incluye My UX, que incorpora temas (para cambiar la paleta de colores del equipo y los iconos) y ecualizadores avanzados para la música y los videos. (Fuente: La Nación)