La canciones que te dan felicidad, según la ciencia

Mundo. En Nunca es Tarde, el programa de verano de MDZ radio, presentaron el ranking de canciones que te dan felicidad, energía, endorfinas, que te ponen arriba, de buen humor.

No necesariamente son con frases de "vive la vida", "pasala bien", "dale para adelante", incluso hay algunas de despecho pero que te empoderan. Este ranking está probado por la ciencia, se basa en un estudio sobre canciones y efectos en la actividad cerebral.

Son temas que nos hacen sentir mejor por una cuestión científica, tiene que ver con el tempo, el significado de la letra y la instrumentación, que hacen un complemento que nos evocan a algo feliz.

El ranking, del puesto 8 al 1

8-Uptown girl, de Billy Joel

7- Walking on sunshine, de Katrina and the Waves

6- Eye of the Tiger, de Survivor

5- I Will Survive, de Gloria Gaynor

4- Livin' On A Prayer, de Bon Jovi

3- Girls Just Want to Have Fun, de Cyndi Lauper

2- Dancing Queen, de ABBA

1- Don't Stop Me Now, de Queen.

(Fuente: Mdzol)