Crearon el «Mazo Argento», con Maradona, «La Mona» Jiménez y el fernet

País. Jugar a los naipes a la orilla del río, en una juntada de amigos o en viaje es un clásico argentino. ¿Quién no jugó alguna vez a la escoba, al chinchón o al truco? Pero eso siempre se ha hecho con las cartas de estilo español. Hasta ahora, que un diseñador "se puso la camiseta" e ideó un "mazo argento".

¿Si tuvieras que elegir a los personajes y los objetos más representativos del país, cuáles serían? Esa pregunta se la hizo Javier Lafont, un publicista de 38 años que aprovechó la tendencia a los juegos de mesa y se puso a idear un "mazo argento", con creativas ilustraciones de lo mejor de la Argentina de la mano de Aruki.

La iniciativa se pregunta "si existen las cartas españolas, ¿cómo no van a existir las argentinas?". Y según manifiestan, "acá no nos caben los reyes, preferimos a la Mona, al Fernet y al Gauchito Gil". Por esto cambiaron todo y le dieron una nueva impronta. A la espada la llamaron "chori", a la copa "fernet", al basto "faso" y al oro "quince peso".

Pero esto no es todo, el rey, la sota y el caballo, no están presentes, sino que aparecen Ricardo Fort en el 12 de oro y Mirtha Legrand en el 11 de la misma pinta. Las copas, o el fernet, cuentan con Gilda como reina y la Mona Giménez en el 11.

El chori cuenta con Alberto Samid en el lugar del rey, el gauchito Gil en el 11 y "el Diego" en el 10. En tanto, el basto cuenta con Eduardo Feinmann en el 12 y lo acompañan Pablo Lescano y Diego Capusotto

Al igual que con el clásico mazo español, los argentinos podrán jugar a cualquiera de los clásicos. Cada mazo incluye 48 cartas de la baraja y 2 comodines representados por memes.

“Un mazo argentino fue el disparador, con tiempo libre por falta de trabajo durante la cuarentena empecé a pensar en personajes nacionales para reemplazar las imágenes. Tenían que ser ingeniosos pero que no pierda la funcionalidad original porque las cartas españolas son muy reconocibles y si el jugador no las identifica de entrada no tiene gracia”, dijo el publicista a Infobae.

Este joven se dedica hace ya buen tiempo a crear juegos de mesa. Les da una "vuelta de rosca" a los más tradicionales, no sin "cierto componente ideológico un tanto polémicos (consumo de marihuana) y con cierto humor negro".

El valor de estas cartas alcanza los 550 pesos y ya están a la venta. En redes sociales ya hicieron un sorteo para promocionar la idea. (Fuente: Mdzol)