Samsung confirmó que el 14 de enero presentará el nuevo S21

Mundo. Como cada año, Samsung anuncia su próximo gran evento dentro de la serie 'Unpacked', que ya ha grabado su nombre en nuestro cerebro a base de repeticiones, y lo ha fijado para el próximo 14 de enero. 10 días a contar a partir de este momento y con la incógnita, al menos a nivel oficial pues los modelos llevan meses filtrándose, de qué veremos en él.

Todo apunta a que serán los próximos Samsung Galaxy S21 pero Samsung no ha revelado nada de esto. Lo único que cuenta el gigante de Corea del Sur es que se podrá ver online, algo lógico teniendo en cuenta que la pandemia del coronavirus sigue asolando el planeta, y nos da la bienvenida, futura, a la épica diaria. 'Welcome to the Everyday Epic', dice Samsung, y nosotros anotamos el 14 de enero en las agendas.

Este año las presentaciones se están acelerando, tal vez en un intento de aliviar en cierta medida un año 2020 malo en todos los sentidos, aunque el mercado tecnológico haya sido uno de los menos perjudicados. Xiaomi, por ejemplo, presentó hace días su Xiaomi Mi 11 en el mismo año en que vimos llegar los Xiaomi Mi 10 de principios de la temporada, y parece que las fechas de casi todos los fabricantes se están adelantando.

Uno de los teléfonos que más tiempo lleva sonando para enero es, precisamente, el Samsung Galaxy S21 que podríamos ver presentado el próximo 14 de enero. Prestando atención a todos los rumores y filtraciones (no han sido pocos), el teléfono debería llegar formando un trío: Samsung Galaxy S21 como modelo básico, Samsung Galaxy S21+ como modelo intermedio y Samsung Galaxy S21 Ultra como modelo superior. Un trío que ya nos suena de años anteriores.

Entre las características cuyas filtraciones más coinciden encontramos la adición del soporte para el S Pen de la firma en los Galaxy S21, cosa que Samsung no ha confirmado, algo que acercaría aún más las series S y Note de la marca. Veremos qué ocurre finalmente pues por el momento todo está en el aire, y cualquier filtración previa debe considerarse como dudosa hasta que la marca, Samsung, le dé el marchamo de autenticidad. Y eso ocurrirá el 14 de enero. (Fuente: Xataka)