La increíble versión de Gollum de «Nothing Compares 2 U»

Mundo. Desde que Peter Jackson nos concediera el regalo de llevar la saga de Tolkien «El Señor de los Anillos» a la gran pantalla, Gollum ha alcanzado una popularidad tremenda en la redes siendo el protagonista de miles de memes o filtros de Instagram.

Lo que no sabíamos, es que la criatura era melómana y también estaba obsesionada con la música de ese icono de la música de finales de los 80 y principios de los 90 que fue la cantante irlandesa Sinead O´Connor.

Sinead será sobre todo será recordada por un puñado de canciones que estaban llenas de sensibilidad y crudeza y un hit que nos hizo a todos removernos mientras lo escuchábamos y veíamos a Sinead aguantando primer plano en un videoclip icónico que pasó a la historia.

"Nothing Compares 2 U" se lanzó en 1989. Compuesta por Prince, el genio de Minneapolis, fue el adelanto del que la crítica siempre ha aplaudido como el mejor disco de O´Connor, "I Do Not Want What I Haven't Got".

Ahora, Ian Walters profesor de Historia y Ciencias en Oakland (Californa), ha querido interpretar un cover "precioso" de "Nothing Compares 2 U" adaptando la letra al universo de la Tierra Media y con un videoclip hecho por el animador Chris Umé en el que se ha empleado la tecnología "deepfake" con el fin de que Gollum imite el video musical original. (Fuente: www.culturainquieta.com)

El video de Gollum cantando>>