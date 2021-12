Le pidió cambiar su foto de perfil 'para evitar problemas con otros esposos'

El padre de una alumna recibió un sorprendente pedido por parte de la madre de otra estudiante del mismo curso. Al parecer, la foto de perfil del hombre genera algún tipo de distracción en las esposas de los demás padres, por lo que la mujer decidió advertirlo al respecto.

La protagonista de este insólito episodio vio la imagen en el grupo de papis y mamis del colegio y asumió que la apariencia de uno de sus integrantes podría generar conflicto. Pero lo más extraño es la forma en la que decidió decírselo, ya que básicamente le pidió que no presumiera de su oficio laboral en la foto de perfil de WhatsApp.

"Soy la mamá de la compañera de su hija, estaba viendo la foto de los contactos de los papis del grupo y me di cuenta que usted es doctor y pues creo que no venimos a presumir nuestros trabajos, por eso creo que no es correcto que tenga esa foto de perfil", se presentó la mujer, dando su principal razón para su solicitud.

luego la mujer continuó el argumento refiriéndose a un segundo tema del aspecto del padre médico, que al parecer también puede apreciarse en su perfil del chat. "Creo que llama mucho la atención. Aparte usted está tatuado y todas las mujeres quieren andar con médicos, y si está tatuado le da un plus", se sinceró.

Por último, la autora de este mensaje viral exhortó a su aludido a buscar otra foto para mostrarse en la aplicación de mensajería, ya que, según ella, la imagen de este doctor tatuado en el grupo de chat podría ser motivo de problemas con otros padres de chicos del curso. "Hay que evitar conflictos. Busque otra foto que sea menos provocativa para evitar problemas con los esposos de las demás mamis", concluyó.

Tras el pedido de cambio de su foto de perfil en WhatsApp, el usuario decidió subir el mensaje de la madre a Twitter.

Y el posteo se viralizó. Entra tantos comentarios, muchos usuarios le pidieron al dueño de la publicación que compartiera con la red social la foto que desató la polémica para corroborar si efectivamente era tan ofensiva.

Pero no, el usuario que dice ser de Asunción, Paraguay, nunca llegó a revelar ni la foto, ni su identidad.