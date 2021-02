El temporizador, la nueva función de Netflix

Netflix es una de las empresas que más experimenta con sus usuarios y ahora agregó una nueva función que beneficiará a muchos de ellos: un temporizador para finalizar la reproducción de la película o serie tras un tiempo determinado. Esta es una función muy popular en otros reproductores como los de música, los podcasts y los audiolibros.



Ahora, cada vez que se comienza una reproducción se puede colocar un período para que finalice, ya sea a los 15 minutos, 30 minutos o 40 minutos. Cuando el tiempo está a punto de llegar al horario seleccionado aparecerá un cartel en la parte superior de la pantalla dando aviso. De esta manera se podrá aplazar en el caso de querer seguir viendo.



Pero si el temporizador se acaba, la reproducción se pausa y se apaga la pantalla para no consumir energía. Esto ayudará a los usuarios que ven las películas o series en celulares o tablets y así podrán ahorrar batería y es útil para las personas que se quedan dormidas y no quieren perderse escenas o no tienen ganas de volver atrás.



Netflix tiene la costumbre de experimentar con sus nuevas funciones en su aplicación de Android y de ahí exportarlas a iOS, TVs, web, entre otros. En esta oportunidad será igual: el temporizador estará disponible por el momento en la aplicación de Android y, si tiene éxito, lo llevarán al resto. (Fuente: Mdzol)