El truco para iniciar sesión en WhatsApp Web sin utilizar el código QR

Para poder ver todas las conversaciones de WhatsApp en la computadora, es necesario contar con el teléfono móvil cerca y un código de acceso para visualizar todo los chats. Sin embargo, existe una alternativa que permite ingresar mucho más rápido a WhatsApp Web sin demasiados pasos.



No es necesario descargar un programa de terceros que, a la larga, pueden afectar a las conversaciones o vulnerar la privacidad. Este método no requiere de un complemento y todo el proceso se puede hacer desde la misma aplicación.



¿Cómo hacerlo? En primer lugar, el usuario debe descargar la aplicación de WhatsApp Web en su computadora. Luego de haberlo hecho, es necesario abrir la aplicación para PC y escanear su código QR. Desde el celular se podrá ver todas las conversaciones.



En caso de no querer escanear el código cada vez que se intente cerrar sesión en la computadora, se recomienda no apagarla. En su lugar, hay que elegir la opción de suspensión. De esa manera los programas que ya estén activos, como WhatsApp Web, no se cerrarán y, como consecuencia, el usuario no tendrá que escanear el código QR.



Advertencia de WhatsApp para usuarios "tramposos"



WhatsApp anunció que eliminará las cuentas de los usuarios que usen WhatsApp Plus, una aplicación alternativa que ganó adeptos en los últimos años. La advertencia fue publicada por WhatsApp en su sitio web oficial y perjudica a quienes hayan descargado aplicaciones no autorizadas como WhatsApp Plus y GB WhatsApp.



"Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", reza el comunicado. WhatsApp, además, alertó sobre la naturaleza de las aplicaciones de terceros que alteran el popular sistema de mensajería instantánea.



"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", señalaron.



El ultimátum de WhatsApp tiene lugar unas semanas después de haber anunciado los cambios en sus políticas de privacidad, los cuales han provocado la fuga de millones de usuarios. (Fuente: IProfesional)