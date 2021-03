Acompañó a su bisnieta al colegio y la foto se hizo viral

La tierna foto de un adulto mayor que lleva de la mano a su bisnieta, a su primer día de clases, enterneció a todos los usuarios y al poco tiempo se hizo viral. Ocurrió en la provincia de San Juan.

La mamá de la niña de 5 años, Macarena, fue la que compartió la imagen en las redes sociales y relató lo que había sucedido: “Mamá no pudo asistir a tu día primer día de clases por los horarios laborales, pero ahí estaba él...peinadito, camisa, pantalón de vestir, zapatos, muy buen mozo nos golpeó la puerta del departamento para llevar a su bisnieta al jardín”, escribió la mujer.

“Su ansiedad era más grande que la de Luz y yo derritiéndome de amor al verla como corrió a sus brazos, feliz de verlo llegar y porque iba a ser su compañía este día tan importante. Agradezco día a día tenerlo junto a nosotras. 'El Tata Tito' es nuestro Ángel guardián”, completó la publicación, que enterneció a todos.

La mamá de la pequeña contó que se había organizado para llevarla, pero debido a la lluvia se postergó el inicio de clases para el día siguiente y se le complicó.

"Tuve que buscar a quién la pudiera llevar porque yo no podía y al ver esa postal me impactó más porque me recordó mucho a mis abuelos que estaban muy presentes conmigo y ahora más y fue muy conmovedor verlo con mi hija", describió Macarena, según consignó Cadena 3.

Es que según contó sus abuelos paternos, también "siempre estuvieron muy presentes" sin embargo, destacó que "el que más activo está es Tito". "En la vida de Luz tiene un rol super importante porque soy monoparental así que es como un papá", dijo.

Y agregó: "Siempre está disponible, no tiene problemas de horarios y ella depende mucho de él".