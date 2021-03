Whatsapp sumó el «modo vacaciones» para todos los usuarios

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular, que cuenta con 2 000 millones de usuarios activos en el mundo, finalmente ofrecerá un nuevo "Modo vacaciones".



Se trata de una opción de desconexión sencilla de grupos y conversaciones. Debido a que la modalidad home office intensificó el uso de la aplicación de mensajería, la compañía apura la nueva actualización.



Esta función permite archivar los chats y no recibir sus notificaciones, a menos que se ingrese a la carpeta de chats archivados.



"Es como si el chat de grupo estuviera ‘durmiendo' en el archivo, por lo que nunca será desarchivado", explica WaBetaInfo.



De esta forma, cambia rotundmente el comportamiento de los chats archivados. Con esta nueva función, los chats archivados no se desactivarán si se han silenciado previamente, por lo que se pueden archivar todos los chats de trabajo y no se volverán a mostrar notificaciones hasta que no desactivemos el nuevo modo.



Desde un principio, esta función fue conocida como "modo vacaciones". Sin embargo, esta semana se dio a conocer que complementará la carpeta de mensajes archivados. Entonces, simplemente figurará una nueva opción "Ignorar chat y enviarlo al archivado".



Cómo activar el "modo vacaciones" en Whatsapp



Abrir la aplicación y entrar en Ajustes (Android)/Configuración (iOS).

Entrar en el menú de Notificaciones y activar "modo vacaciones".

Luego, archivar chats individuales o grupos de WhatsApp para silenciarlos.

WhatsApp todavía no anunció cuándo estará disponible de manera definitiva. Actualmente, solo las versiones beta pudieron probar la actualización. Sin embargo, la aplicación de mensajería ya comenzó a presentar la nueva función y el lanzamiento oficial no está lejos. (IProfesional)