Reto viral: en 10 segundos: ¿puedes ubicar a la rata en el reto viral de las señoras?

Ojo, son varios métodos por los que uno puede decidirse y así dar con la solución a este tipo de desafíos visuales. Muchos de estos retos nos piden ubicar algo, o un error, entonces, tenemos que abrir la mente para ver ‘más allá de lo evidente’, por más difícil o simple que suene eso para algunas personas. Ojo, hay un límite de tiempo para definir si eres capaz de solucionar estos temas y solo tienes 10 segundos.

Hoy, en redes sociales, esta prueba está dando la hora y solo debes prestar la atención correcta para encontrarle la solución. Como solemos hacer, nuevos y más complicados desafíos virales te traemos en Depor para que pongas a trabajar la maquinaria mental en estos días difíciles de temporada, con el cambio de clima y el avance lento de la vacunación en cada país de América Latina.

Esta época de restauración de la esperanza entre millones de usuarios del mundo se sobrelleva mejor con estos desafíos. Así es que cientos han tratado de desafiar su rapidez mental para captar a cada una de las pistas que te brindan. ¿En qué consiste esta prueba visual? Pues en nada más y nada menos que encontrar una segunda rata, además de la que está debajo de la señora de la izquierda. ¿A si de fácil? Sí. Solo que hay un pequeño detalle, y es que hay que buscar bien. ¿Te crees capaz de hallarlo? Adelante.

Imagen viral

¿Necesitas más tiempo además de los 10 segundos? Adelante, tómatelos y encuentra ese ratoncito, pero ya no te tomes más tiempo que el que te mencionamos, solo así podrás reforzar tus habilidades. Tal y como podrás haber visto en la imagen, el desafío en realidad no es tan simple como seguro pensaste que era. Pero vamos, confiamos en ti y creemos en tus capacidades. Ahora, si no consigues hallarlo, abajo te ayudamos con la solución.

Solución del reto

Bien, es normal que hayas llegado hasta este párrafo y sigas en el limbo en cuanto a la respuestas. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que logró verlo, tranquilo, no te preocupes ni te sientas mal que te brindaremos la solución. Si quieres conocer la solución a este desafío visual de dónde está el resorte, solo dirige tu vista por toda la imagen y ahí los encontrarás.

Tal y como te dijimos a inicio de la nota, este reto viral es altamente simple. Son muy pocas personas que han logrado hallar esa rata en 10 segundos, pues esta no se presenta a simple vista. ¿Cómo podías haberlo hallado? Pues es el secreto estaba en ver más allá de lo evidente, aunque valgan verdades no es sencillo. Mira la tercera imagen de nuestra galería. No obstante, te agradecemos por el intento.