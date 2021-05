Viral: furor por el mosquito gigante que hace funcionar un posnet

Un "mosquito gigante" logró hacer funcionar un terminal Pos en una óptica de la localidad Tanti y el video causó furor en las redes.

La especie tiene patas muy largas y su movimiento alcanzó para ejecutar tareas en la pantalla del equipo para realizar transacciones comerciales con tarjetas.

La especie también es llamada mosca grúa, parecen mosquitos gigantes con alas, rebotan en las paredes, contra techos y fuentes de luz.

Son inofensivos para las personas, están relacionadas con los mosquitos, pero no lo son. No pican; no chupan la sangre. De hecho, la mayoría de las moscas grúa adultas no comen en absoluto o comen material orgánico y son inofensivas.