Las 5 canciones más escuchadas de todos los tiempos en Spotify

Ed Sheeran, primero con su tema "Shape of you".

Si se trata de escuchar música, la primera plataforma a la que probablemente muchos accedan es Spotify. Y es que, los millones de suscriptores que tiene alrededor del mundo pueden disfrutar de una biblioteca con más de 70 millones de temas.



Sin embargo, algunas de sus canciones pasan desapercibidas mientras que otras se destacan. Esta vez, nos quedamos con el segundo grupo y te traemos la lista de las cinco canciones más escuchadas en Spotify a lo largo de su historia.

5) One Dance. Drake con Wizkid y Kyla (2016)

2,054 millones de reproducciones

One Dance es el segundo tema del cuarto álbum de estudio Views del rapero y cantautor canadiense Drake. Con casi tres minutos de duración, One Dance es una mezcla de los estilos dancehall jamaicano, dafrobeats y funky británico. Cuenta con las colaboraciones del nigeriano Wyzkud y la británica Kyla. Tiene la particularidad de que es el único tema de este listado que no fue lanzado originalmente como descarga digital.



4) Rockstar. Post Malone con 21 Savage (2017)

2,199 millones de reproducciones.

Conocido por sus tatuajes, composición introspectiva y estilo vocal lacónico, el rapero estadounidense Post Malone es el líder de Rockstar. Con la colaboración del también rapero 21 Savage, la canción fue estrenada en septiembre de 2017 como descarga digital y como single del álbum Beerbongs & Bentleys. Alcanzó el primer lugar de los Billboard Hot 100 y encabezó las listas en una decena de países, por lo que fue nominada como la mejor colaboración de rap para los 61° premios Grammy. Los puertorriqueños Nicky Jam y Ozuna lanzaron un remix en español de este tema en 2017.



3) Dance Monkey. Tones and I (2019)

2,242 millones de reproducciones.

Con apenas 21 años, la cantante y compositora australiana Tones and I está detrás de la tercera canción más escuchada en toda la historia de Spotify. Dance Monkey rompió récords en Australia –con 22 semanas consecutivas en el primer lugar- y en el Reino Unido, donde desplazó marcas históricas de cantantes como Whitney Houston o Rihanna. La canción, estrenada en mayo de 2019 para descarga digital, está inspirada en los comentarios ofensivos que recibía la joven cuando era artista callejera, según la propia artista.



2) Blinding Lights. The Weeknd (2019)

2,311 millones de reproducciones.

Ganador de tres premios Grammy, el cantante candiense y compositor The Weeknd ocupa el segundo lugar de la lista con su sencillo Blinding Lights. El tema de ryhthm and blues alternativo, con influencia del bebop de los años ochenta, forma parte de After Hours, su cuarto álbum de estudio. En 2021, se convirtió en la primera canción de la historia en mantenerse un año consecutivo 52 semanas en el top 10 del Billboard Hot 100. Además, fue reconocida por los MTV Video Music Awards, Billboard Music Awards y los iHeartRadio Music Awards.



1) Shape of You. Ed Sheran (2017)

2,823 millones de reproducciones.

El cantante y compositor británico Ed Sheeran es una de las principales figuras de Spotify. Con cuatro canciones entre las 20 más escuchadas en la historia de la plataforma, no resulta extraño que ocupe el primer lugar con Shape of You. El tema fue estrenado como descarga digital el 6 de enero de 2017 y desde entonces rompió múltiples récords, entre ellos, ser considerada la novena canción más exitosa de todos los tiempos y ser el sencillo más vendido en formato digital. Como suele ocurrir con los éxitos, no estuvo exenta de polémicas. En 2019, el músico Sam Chokri demandó a Sheeran por plagio, asegurando corresponde a su tema de Oh why de 2015. (IProfesional)