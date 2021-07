Un misterioso payaso sembró el terror en las calles de Lanús

Los vecinos de la ciudad bonaerense de Lanús se encuentran conmocionados por la aparición de un misterioso payaso que sembró el terror en las calles. Desde hace algunas semanas, una persona caracterizada como «Pennywise» (el macabro clown de la película IT) deambula por la localidad y concentra la atención de todos.

Lo cierto es que el hombre no está promocionando ningún espectáculo ni servicio y muchos comenzaron a preocuparse sobre sus intenciones.

Mientras que algunos creen que pertenece a un cotillón, otros manifestaron que no logran identificarlo y temen que pueda tratarse de un psicópata. «Preguntamos si tenía algo que ver con el cotillón y nos dijeron que no. Le pedimos una foto y no nos habló, nos dio miedo, no sabíamos si era un personaje divertido o un psicópata»; contó una vecina al diario Clarín.