Compró un soporte por Internet y se lo enviaron en una caja de empanadas usada

"Compré un soporte para notebook que anda muy bien, pero el embalaje...", escribió un usuario de Twitter y se volvió viral. Es que el elemento de trabajo que compró llegó en una caja de empanadas.

Lo más insólito de la cuestión es que la caja estaba usada. En las fotos que compartió @lipe_tower se pudo ver al producto perfectamente embalado dentro de un cuadrado de cartón lleno de grasa.

Aunque no le molestó, ya que el producto funciona, el muchacho decidió manifestar lo ocurrido a los vendedores: "Llegó el soporte, todo bien. Lo único que vino en una caja de empanadas usada! Que marginal jaja. Me hicieron reir pero no da".

Compré un soporte para notebook que anda muy bien, pero el embalaje... pic.twitter.com/GkPdmSbIUG — Torque? (@lipe_tower) January 27, 2022

La respuesta de ellos fue sincera e inmediata: "No tenés idea lo que sale un embalaje hoy en día. Hay que aprovechar todo". El tweet se volvió viral, un usuario le pidió el link de la compra y "lipe" le dijo que se lo enviaba por privado mejor: "No los quiero escrachar, el soporte está piola".