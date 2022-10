Una chica lloró pidiendo que la mantengan: «No me gusta trabajar»

A través de las redes sociales muchas personas se hacen virales y generan diferentes opiniones. Este es el caso de la usuaria “Nani Unu” se grabó en la red social TikTok. En el video la chica aparece llorando y hace un pedido a la solidaridad.

En los últimos días se viralizó el video de esta joven que llamó mucho la atención. Ella pidió que alguien la mantenga porque no le gusta trabajar.

Tal como se puede ver en TikTok ella comenzó diciendo: “Por favor, esto es un llamado a la solidaridad”. Y agregó que no lo haría si no fuera de carácter de urgencia el pedido que tenía para hacer.

Luego continuó y agregó: “Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar”. A su vez, después de haber reflexionado previamente, lanzó este profundo pensamiento. “Yo siento que nací para otra cosa, no sé, necesito una solución. Es muy difícil todo esto”, argumentó-

Fue, entonces, que la joven tiktoker, se vio en la urgente necesidad de salir a hacer ese pedido que se terminó viralizando: “No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto”, admitió la chica con su cabello teñido de rosa.

Voluntarios para mantener a esta chica solo hay un problema no le gusta trabajar ,minucias uD83EuDD23uD83EuDD23 pic.twitter.com/4douo3iENH — uD83DuDD25luci_hell 82uD83DuDD25 (@PedroRa96660856) October 5, 2022

Rápidamente el video llegó a más de 6 millones de reproducciones en pocos minutos. Además 15 mil personas le comentaron el video ocntando su parecer.

Como suele suceder en estos casos generó un debate en las redes. Estaban los usuarios que apoyaban la petición de la joven y quienes no entendían si era en serio su pedido. Algunos comentarios que se pudieron leer: “Ay, yo”; “Adonde, tan yo”; “Yo necesito lo mismo”; “0 ofendida, 100% identificada”; “Yo, cuando suena la alarma para ir al trabajo”; “Todos estamos en la misma lucha”; entre otros.

“¿Qué” espero que sea humor”, “Es verdad?, fueron las preguntas de otras personas que no creían en la veracidad del pedido.