Un bar cordobés dejó de vender empanadas árabes por la derrota de Argentina

La derrota de Argentina en su debut en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, consumada este martes contra Arabia Saudita, trajo sorpresa y enojos de todos los colores.

Algunos eligieron las redes para expresarse y otros lo llevaron a acciones concretas. Tal fue el caso de Lo del Turco, un local de barrio Güemes de Córdoba, que se especializa en comida árabe y que decidió sacar a uno de los platos más famosos de esta gastronomía de su carta.

"No sé si alguien los sacará del mundial, pero yo hoy, los saco de mi carta. Hoy no se venden empana árabes", escribió el propio Turco, propietario del lugar, en sus redes sociales generando cientos de comentarios a favor de la medida tomada. Esta decisión no sorprende a los asiduos de Lo del Turco, un bar que mantiene mucho humor en cada una de sus comunicaciones.

Y así fue, después del pitazo final, este local no vendió ni una empanada árabe durante las siguientes 24 horas. Aquellos que se acercaron hasta el local Fructuoso Rivera al 250, no pudieron disfrutar de sus deliciosas empanadas pero sí de otras opciones como el shawarma, la picada árabe y el falafel.

El enigma del Turco

Si bien todo el mundo sabe que hay un Turco detrás de este restaurante, que le gusta el cuarteto y que es un gran conocedor de recetas árabes, nadie le conoce la cara.

“El Turco se comunica con nosotros por teléfono y nos baja línea por redes. Pero nadie lo conoce”, contó a Descubrí Sabores Julio El Sukaria, chef del local.

Visitar Lo del Turco es toda una experiencia, no solo por sus exquisitos platos, sino también conocer a este enigmático personaje. (Fuente: Cadena 3)