¿Diez ñoquis a $4.200? El plato gourmet que es viral

No es la primera vez que el plato poco abundante y excesivamente caro de un restaurante genera debate e indignación en las redes sociales, y en este caso, el que se volvió viral fue uno de ñoquis.

"Me llegás a servir 10 ñoquis y agarro de rehén al chef con cuchillo y botella de vidrio rota y no lo suelto hasta que me llenen el plato", escribió una usuaria al retuitear la publicación original, en la que se observa el plato en cuestión.

El tuit lleva más de 70 mil me gusta y otros tantos retuit, mientras que la publicación original fue eliminada.

No trascendió dónde queda el restaurante en cuestión, y todo indicaría que se trataba de un menú por pasos, aunque un usuario aseguró que el plato cuesta unos $4.200. Todo esto no impidió que la foto se volviera viral, con reacciones para todos los gustos.