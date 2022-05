Una joven le robó el perro a un indigente y lo contó en las redes

Una joven contó que le sacó el perro a una persona en situación de calle para darle "mejores cuidados" y desató una catarata de críticas y repudios en las redes sociales.

"Recoleta, un chabón muy en cualquiera arrastrando un cachorrito con correa, le ofrecí comprárselo y me dijo que ni por un auto lo da. Hace cinco metros y vemos que al cachorro se le suelta la correa. El no se dio cuenta, lo agarré y salí corriendo", relató a través de Twitter donde Florencia, la chica que tras ser acusada de ladrona de animales cerró su cuenta.

Dicha publicación fue una síntesis de la situación que luego desarrolló en una serie de posteos. En estos, dio detalles sobre el dueño del animal: remarcó que estaba "fuera de sí" y pidiendo plata en muchos locales con el perrito encima.

"El tipo volvió a los gritos pelados revoleando cosas, pidiendo por su perro. A mí la verdad me partió el alma, pero no puedo dejar que por lástima tenga a un ser vivo en condiciones deplorables y cuando su misma vida corre riesgo", se justificó la joven al describir lo que pasó cuando el hombre se dio cuenta que se había llevado a su mascota.

Al leer el relato, los usuarios comenzaron a criticarla y acusarla de ladrona. El caso se viralizó rápidamente y llegó a Agustín, el hombre que lleva meses viviendo en la calle tras quedarse sin trabajo y a quien Florencia le sacó su perro.

"A mí me lo regalaron, hace 30 días lo tengo, estoy muy triste por esto. Yo estoy en situación de calle pero lo cuido mucho", dijo en diálogo con Crónica TV.

Además, desmintió que lo maltratara, contó que come con él, que es su compañero y que desde que se lo llevó no lo para de buscar, aunque no puede encontrarlo.