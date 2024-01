Cómo que no hay vida después de los 70 años

¿Alguna vez has imaginado la vida después de los 60 años? Tengo 62 años, durante la pandemia quebré y perdí todo, y me tocó recomenzar desde menos que cero con deudas millonarias. Trabajo mucho y disfruto enormemente lo que hago. hace poco hicimos un turno de 60 días por 14 de descanso en una minera muy grande. A veces me asombro que tengo todavía todas mis capacidades intelectuales, hoy resolví un problema usando unas instrucciones de windows que nunca usé.

A las 9:30 pm llego a mi trabajo, intento no enfermarme, llevo años sin sufrir más que resfriados (durante la pandemia pasé unos días con un terrible dolor de espalda, resultó que llevaba semanas sentado sin salir trabajar, solo internet), ahora tengo que subir escaleras, recorrer equipos gigantes, a veces caminar a pleno sol.

He viajado, conociendo plantas y procesos interesantísimos, he conocido gente muy interesante, y aprendí a romper estereotipos, que la belleza no se pelea con la inteligencia ni con el trabajo duro.

Un día, regresando a casa por la carretera vimos una cascada donde nacía el arco iris, Así que paramos a tomar fotos, pero cuántas veces en la vida tienes la oportunidad de bañarte en una cascada natural enmarcada por el arco iris. En un acto impulsivo me quité la camisa y me metí con todo y ropa, mis compañeros pusieron cara de locos, bajaron las cámaras e hicieron lo mismo, conclusión: 3 pendejos muertos de frío dentro una camioneta, con la ropa entrapada de agua helada y riendo como niños que hicieron una travesura.

Me toca aprender todos los días. He pasado por sustos enormes en mi trabajo. En una oportunidad, pensé que había matado a una cuadrilla de trabajadores cuando desde la sala de control accioné los cañones de aire en un cementera sin saber que había gente trabajando dentro de las torres, afortunadamente coincidió con que habían salido 3 minutos antes.

Cuando hubo una fuga de gas y condensado y se formó una nube altamente volátil encima de toda la planta petrolera.

La primera vez que apagué por error toda una central petrolera, no pasa nada pero los costos asociados a una parada son enormes, pensé que me iban a decapitar.

Cuando el conductor que me estaba transportando desde una central de gas natural bastante remota pensó que la guerrilla nos estaba emboscando.

Cuando estando dentro de una instalación petrolera unos guerrilleros le lanzaron una cilindro-bomba que estalló cerca.

Cuando un helicóptero artillado (el harpía) levantó vuelo, se colocó encima del campamento donde dormíamos y comenzó a disparar, los casquetes caían sobre los tejados, yo me escondí en el baño.

He cometido errores y también tuve aciertos. He tenido fracasos pero también éxitos que han sido muy gratificantes. Aprendí a tomarme la vida con mas humor, a burlarme de mi mismo: y aprendí a disfrutar cuando otros se burlan de mi: He aprendido un montón, he visto lo que pocos han visto y comprendido por que algunas empresas o incluso países se merecen el lugar donde están.