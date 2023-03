No reconoce a sus gemelos y fue a la Policía para que le digan cuál es cuál

Una madre de gemelos recién nacido se volvió viral en las últimas horas al revelar una desesperante historia que fue furor en las redes sociales: no reconoce cuál es cual, y encima a uno le pusieron dos veces una vacuna.

"Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gane", escribió la mujer desde la cuenta @sofiar388. Luego mostró a sus bebés de 45 días.

Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuáluD83EuDD26uD83CuDFFD???, el premio a la madre del año me gane. — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

Tras acercarse hacia la comisaría, les tomaron las huellas pero no figuran en el sistema. "Seguimos sin saber quién es quien. Parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo. Y le están haciendo todos los estudios y no le ponen nombre porque no sabemos cuál es", añadió.

Le sacamos las huellas pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quien. pic.twitter.com/HbrNf2Eg1t — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

Luego que se generara un fuerte revuelo en las redes sociales, Sofía, agregó: "Hoy los logro diferenciar por la vacuna, pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas. En las fotos parecen distintos pero es porque salen de diferentes ángulos o les da distinta la luz , en persona son iguales" concluyó.