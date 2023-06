Se hizo viral en TikTok por criar “patogallinas”

México. Mau López, usuario de TikTok, ha tomado relevancia las últimas semanas pues se encuentra inmerso en la crianza de sus “patogallinas”. El proceso lo ha documentado a través de videos publicados en sus redes sociales, y ha contado que, uno de los huevos provenientes de la cruza de un pato, al que llama Pato Lucas, y una de sus gallinas, a la que apoda “Insana”, está a punto de eclosionar.



Todo comenzó cuando el joven grabó el momento en que su pato y su gallina tuvieron un encuentro cercano. Luego de esa situación, el ave puso un huevo. “Lo voy a meter a la incubadora para ver qué es lo que brota de aquí. No sé que vaya a salir. Y si se fijan no es un huevo común de gallina, es un poco más grande”, declaró, “Puede salir un pollito con cara de pato o con patas de pato y cara de gallo, no sé”



El joven se dispuso a cuidar del huevo. Días después de que lo descubriera, el joven utilizó un aparato para ver si había algo vivo dentro del huevo. Sorpresivamente, se dio cuenta que, en efecto, la criatura sí se estaba desarrollando. “Esto de verdad es un milagro. Voy a regresarlo en la incubadora para que siga creciendo”.



Su sorpresa fue aún mayor cuando se percató que la gallina había puesto más huevos y que, aparentemente, el padre también era el pato, así que los resguardó en la incubadora. “Vean lo diferentes que están. No puedo creer que esté pasando esto. Hay cinco posibilidades de que brote un patogallina. Pueden ser cinco patogallinas o gallipatos”, comentó.



Días después de su agradable descubrimiento, el muchacho, muy emocionado, grabó un nuevo video anunciando que los huevos ya estaban a punto de eclosionar, y que la espera por ver el resultado había terminado. Sus seguidores se encuentran ansiosos por ver cómo lucirán las supuestas crías cruza de pato y gallina.



“Me acaban de avisar que ya va a brotar la patogallina. Acaban de ir a ver la incubadora y me dijeron que ya está el huevo negro así que ya está a punto de nacer. Es el primero que puso, ya va brotar. Ya estos cinco huevos deben estar brotando estos días. Yo creo que uno por día”, contó en su video de TikTok.



Queda esperar para ver si, tal cuál el joven espera, los huevos sí tengan dentro una cruza entre gallina o pato o no. Los videos del proceso de nacimiento de los patogallinas se han vuelto muy populares, alcanzando cientos de miles de likes y un montón de comentarios de sus seguidores.



El joven, que cuenta con casi 13 millones de seguidores en su cuenta de TikTok (@maulopezzz) y más de 1 billón de comentarios en sus videos, es originario de Mérida, Yucatán, y sube videos relacionados a su pequeña granja y los animales que habitan en ella, como sus codornices, ratones, patos y gallinas. Sus fieles seguidores están al tanto de cada video que el joven sube.