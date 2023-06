Desafío visual: encontrá la bolsa de compras impar en 11 segundos

Si sos fanático de los desafíos visuales y acertijos, estás de suerte. Te presentamos uno de esos ejercicios que te hará pensar mucho.



En esta ocasión, te presentamos un nuevo reto visual que se ha vuelto popular en las redes sociales. No es para nada sencillo, pero te invitamos a intentarlo y ver si eres capaz de resolverlo. Tienes solo 11 segundos para encontrar la bolsa de compras impar en una imagen.



Antes de comenzar el desafío visual, es importante que sigas una regla como paso previo para poder considerarte exitoso si logras resolver correctamente el acertijo, que ya hemos mencionado que no es fácil. Por lo tanto, para evitar que te entretengas demasiado a esta actividad que te presentaremos a continuación, reiteramos que debes configurar el cronómetro con una cuenta regresiva de 11 segundos para no excederte.



¿Verdad que ahora no parece tan sencillo? Pero como mencionamos anteriormente, lo importante es disfrutar de un momento divertido, así que no te preocupes si no logras resolverlo en el tiempo establecido. Si no eres capaz de encontrar la bolsa de compras que no se repite, puedes tomar más tiempo para intentarlo. ¿Estás listo? ¡Entonces comienza la cuenta regresiva: tres, dos, uno... ¡Adelante!



¿Puedes ver qué bolsa no tiene su par?



¿Has logrado encontrar la solución? No pienses que era tan sencillo. Si los 11 segundos ya han pasado, puedes seguir intentándolo, pero ten en cuenta que no has superado el desafío.



La solución



Han pasado más de segundos e incluso has tomado más tiempo del permitido. Si aún quieres seguir intentándolo, te recomendamos que no sigas leyendo. Nosotros no podemos esperar más y queremos revelarte la solución: