Qué tiene de bueno la vejez

¿Qué hay de positivo en ser viejo? ¿Qué hace la gente de 60 años para pasar los días? ¿Vale la pena llegar a esa edad o que hayas vivido tus mejores años para entonces?

A mi si me parecen interesantes las preguntas sobre la vejez. Primero que todo déjame decirte que ser viejo es una actitud frente a la vida, si te crees viejo viejo estas, si te crees joven, con experiencia aunque estés de mucha edad, joven estas. Que los achaques de la larga existencia te cobren algunas deficiencias orgánicas es hasta normal, lo que no es muy sano es que pierdas la alegría de vivir y la esperanza de un mejor mañana. Yo diría que lo positivo de ser una persona de edad es poder aportar a la demás gente, en especial a los mas jóvenes, la sabiduría que has ido alcanzando a través de los años, la cual se puede expresar a través de las conversaciones entre amigos, en el hogar con los hijos y nietos y si eres un profesional a través de las asesorías empresariales, políticas y educativas.

Si algo vale la pena es tener la responsabilidad de ser la cabeza visible de un entorno familiar, cultural, social, político o religioso; si algo da satisfacción es ver la confiabilidad que los congéneres le tienen a una persona de edad cuando este ha sido un modelo de caballerosidad, rectitud y amor en una comunidad. Entonces uno cae en cuenta que ha valido la pena llegar a una edad donde tu eres realmente importante para una generación que esta creciendo. Si tu actitud es el de ser positivo, amigable, cariñoso, alegre y festivo y hasta servicial vale la pena llegar a la edad madura.