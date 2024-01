Realmente hace bien ir todos los dias al gimnasio

Esta solía ser mi filosofía hace mucho tiempo. Me levantaba en el gimnasio los 7 días de la semana pensando que era la mejor estrategia para ganar músculo y quemar grasa corporal. En el fondo, tenía miedo de tomarme un día libre en caso de que arruinara mi plan de juego.

A medida que construyo mi meta correctamente, me senté y fui honesto conmigo mismo. Sabía que lo que estaba haciendo actualmente no hizo ningún cambio para premiar una mejor composición corporal. Estaba trabajando duro por el simple hecho de trabajar duro. Era la definición de locura realmente. ¿Por qué alguien se molestaría en trabajar de espaldas y no conseguir nada por ello?

Esto es cuando las cosas comenzaron a cambiar.

Lentamente, reduje el trabajo excesivo, para mí eso era demasiado cardio de lo que quería, y agregué un día de descanso (ese era mi umbral de valentía entonces). A medida que pasaba el tiempo, ¡noté que en realidad me veía mucho mejor! Después de que me sentí cómodo con un día, se formó en 2, espaciados uniformemente para la mejor tasa de recuperación.

Las cosas comenzaron a moverse hacia el final beneficioso, tanto en lo que respecta a la composición corporal, como en el caso de que me sintiera menos agotado durante el día.

Una cosa que debemos tener en cuenta es los efectos perjudiciales del cortisol. Esto se desarrolla en la vida diaria de muchas personas. Ahora que lo pienso, todos enfrentamos diferentes factores estresantes, y reaccionamos de una manera particular cuando cae en nuestro regazo. Agregar el estrés del cardio prolongado y la falta de días de descanso aumenta aún más la presencia de cortisol. Eso significa que no hay ganancias o que el músculo se usa como combustible. Otra desventaja es la acumulación de células grasas, y es más evidente a lo largo del abdomen.

Otro aspecto del cortisol es la inflamación constante. Para mí, esto siempre fue evidente como problemas intestinales, para otros podría ser en forma de dolores de cabeza o dolor muscular. Estos son signos a los que debemos prestar mucha atención, ya que nuestros cuerpos reaccionan negativamente para detener el daño.

El entrenamiento con pesas también debe pensarse cuidadosamente. Cuando constantemente empujas tu cuerpo al límite de forma regular, las hormonas clave que fomentan la pérdida de peso y el aumento muscular son descartadas. Nuevamente, esto causa un estado catabólico. Nuestro sistema inmunológico se ve comprometido para hacernos más susceptibles de contraer un resfriado o virus. La falta de sueño, el agotamiento extremo y una disminución de la libido mostrarán sus caras.

Asigne suficientes días de descanso dentro de su semana, para ayudar en la recuperación y el crecimiento muscular. Es cuando descansas que sucede la magia de la hipertrofia. Este debería ser su objetivo principal, ya que la masa muscular es el ingrediente principal que nos ayudará a mantener una tasa metabólica elevada. Esto evitará que aumentemos de peso a lo largo de los años y nos ayudará a mantener a raya muchos riesgos para la salud.

Los mejores deseos en tu viaje de entrenamiento. Por favor, póngase en contacto conmigo en estas diversas plataformas si necesita más ayuda. Tengo muchos otros materiales en mi blog en Ange Dim, o únete a mí en Facebook y cuenta de Instagram. Por favor, siéntase libre de visitar si lo desea.